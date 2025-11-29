Haberler

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı Ağırlıyor

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karagümrük, ligdeki son maçlarında galip gelerek çıkış yakalamak istiyor.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de 13 hafta sonunda 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 9 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı takım, 8 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

Teknik direktör Onur Can Korkmaz yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde çıktığı son 2 maçta 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

Kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında puan ya da puanlar alarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
