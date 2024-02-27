Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek kulüple ilgili bilgilendirme yaptı ve onursal üyelik beratını takdim etti.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Heyet, MHP liderine kulüple ilgili bilgilendirmede bulunarak, MHP liderinin onursal üyelik beratını da taktim ettiler. - ANKARA