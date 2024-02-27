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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek kulüple ilgili bilgilendirme yaptı ve onursal üyelik beratını takdim etti.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Heyet, MHP liderine kulüple ilgili bilgilendirmede bulunarak, MHP liderinin onursal üyelik beratını da taktim ettiler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Süleyman Hurma Devlet Bahçeli MHP Politika Spor Güncel Haberler

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