Fatih Karagümrük - Bandırmaspor Play-off Finalinin Hakemi Belli Oldu

Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor arasında oynanacak ve Trendyol Süper Lig'e yükselecek son ekibin belli olacağı 1. Lig play-off finalini hakem Yasin Kol yönetecek.

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de mücadelede edecek son takımın belli olacağı, Fatih Karagümrük - Bandırmaspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off finalinin hakemi belli oldu. Söz konusu maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Fatih Karagümrük - Bandırmaspor arasında oynanacak play-off finali Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. - İSTANBUL