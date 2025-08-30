Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

Hesap.com Antalyaspor : Cuesta, Bünyamin Balcı (Dk. 64 Kaluzinski), Giannetti, Dzhikiya (Dk. 75 Hüseyin Türkmen), Paal, Van de Streek, Ceesay, Güray Vural (Dk. 86 Mert Yılmaz), Abdülkadir Ömür (Dk. 64 Saric), Storm, Cvancara (Dk. 86 Poyraz Efe Yıldırım)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 90+1 Fatih Kurucuk), Balkovec, Tarık Buğra Kalpaklı (Dk. 71 Çağtay Kurukalıp), Barış Kalaycı (Dk. 90+1 Ugrekhelidze), Johnson, Serginho (Dk. 71 Berkay Özcan), Gray (Dk. 86 Alper Emre Demirol), Tiago Çukur

Goller: Dk. 11 Güray Vural (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 42 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 90+3 Johnson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 51 Barış Kalaycı, Dk. 56 Tarık Buğra Kalpaklı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 69 Emre Belözoğlu (Teknik direktör) (Hesap.com Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

50. dakikada Van de Streek'in ara pasında kaleci Grbic ile karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, Grbic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

53. dakikada Johnson'ın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Gray'ın vuruşunda top, kaleci Cuesta'nın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

75. dakikada konuk ekibin soldan kullandığı kornerde arka direk hizasındaki Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

79. dakikada Barış Kalaycı'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Cuesta iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

85. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Johnson'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Cuesta'nın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza sahası çizgisi sağ çaprazında topla buluşan Atakan Çankaya'nın ortasında arka direk hizasında meşin yuvarlağı kontrol eden Johnson, kaleci Cuesta'nın sağından topu filelere yolladı: 1-2.

Karşılaşma Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.