Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ekip Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorla yendi. Serginho'nun attığı golle üç puanı hanesine yazdıran Karagümrük, maç boyunca etkili bir performans sergiledi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic (Dk. 67 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Berkay Özcan, Babicka (Dk. 73 Traore), Larsson (Dk. 73 Bartuğ Elmaz), Barış Jakob Kalaycı, Serginho (Dk. 87 Kone)

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen (Dk. 90 Giannetti), Paal, Saric (Dk. 76 Boli), Soner Dikmen, Ballet, Safuri (Dk. 61 Storm), Samet Karakoç (Dk. 46 Doğukan Sinik), Van de Streek

Gol: Dk. 5 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 15 Veysel Sarı, Dk. 68 Doğukan Sinik, Dk. 69 Saric, Dk. 79 Bünyamin Balcı (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 49 Barış Jakob Kalaycı, Dk. 58 Biraschi (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yendi.

50. dakikada Safuri'nin sağdan kullandığı frikikte ceza sahası içinde iyi yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

57. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Doğukan Sinik'in yerden şutunda kaleci Grbic, uzanarak topu kontrol etti.

Aynı dakikada ceza sahası sağ çaprazından Babicka'nın sert şutunda kaleci Julian, topu kornere çeldi.

83. dakikada Paal'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Fatih Karagümrük, maçı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Haberler.com
