Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic oldu

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic oldu
Fatih Karagümrük, deneyimli teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzalayarak yeni bir dönem başlattı. Stanojevic, kulüpteki ilk antrenmanına da çıktı.

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Aleksandar Stanojevic getirildi. Kırmızı-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO'su Murat Eren Taşçı katıldı. Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 lig, 1 kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı. Aleksandar Stanojevic'e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

52 yaşındaki tenik adam bugün takımın başında ilk antrenmına da çıktı. - İSTANBUL

