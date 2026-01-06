Haberler

Fatih Karagümrük, Ahmed Traore'yi kadrosuna kattı

Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 18 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp, Traore'ye hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Kırmızı-siyahlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 18 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ahmed Traore'ye ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
