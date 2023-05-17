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Fatih Karagümrük, Adana Demirspor maçına tek değişiklikle çıktı

Fatih Karagümrük, Adana Demirspor maçına tek değişiklikle çıktı

Spor Haberleri

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Antalyaspor maçına göre Adana Demirspor karşısında kadroda tek değişiklik ile sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Antalyaspor maçına göre Adana Demirspor karşısında kadroda tek değişiklik ile sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Antalyaspor maçının kadrosuna göre Adana Demirspor karşısında sahaya sürdüğü 11'de tek değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, sarı kart cezalısı Andrea Bertolacci'nin yerine Sofiane Feghouli'ye görev verdi.

Kırmızı-siyahlılar, Adana Demirsporspor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Sofiane Feghouli, Ebrima Colley, Fabio Borini ve Mbaye Diagne" - İSTANBUL

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Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Adana Demirspor Andrea Pirlo Adana Spor Haberler

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