Fatih Karagümrük, 4 futbolcuyla yollarını ayırdı
Fatih Karagümrük, Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, futbolculara hizmetleri için teşekkür etti.

Fatih Karagümrük ; Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fatih Karagümrük, 4 futbolcuyla yollarını ayırdı. Konuyla ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
