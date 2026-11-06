Fatih Karagümrük, 39 yaşındaki Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzaladı

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Fatih Karagümrük, İtalyan Teknik Direktör Salvatore Bocchetti'yi takımın başına getirdiğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Salvatore Bocchetti'ye ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Futbolculuk kariyerinde Milan, Genoa, Rubin Kazan ve Spartak Moskova gibi kulüplerde forma giyen 39 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerinde ise İtalya Serie A ekiplerinden Verona ve Monza'da görev yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı