Futbol: Afrika Uluslar Kupası

35. Afrika Uluslar Kupası'nın yarı finalinde Fas, Nijerya'yı penaltı atışlarıyla 4-2 mağlup ederek finale çıkmayı başardı. Finalde Fas, Senegal ile karşı karşıya gelecek.

35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) yarı finalinde Nijerya'yı penaltılarla eleyen Fas, finalde Senegal'in rakibi oldu.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Fas ile Nijerya karşılaştı.

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümlerinde de taraflar dengeyi bozamayınca, kazananı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Fas, finale adını yazdıran taraf oldu.

Nijerya'da Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Fisayo Dele-Bashiru penaltılarını gole çevirirken Samuel Chukwueze ve Bruno Onyemaechi penaltılarını kaçırdı.

Fas'ta ise Neil El Aynaoui, Eliesse Ben Seghir, Achraf Hakimi ve Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri penaltı atışlarını gole çevirirken Hamza Igamane meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

Galatasaraylı Victor Osimhen, Nijerya'da ilk 11'de sahaya çıkarken, 118. dakikada yerini Paul Onuachu'ya bıraktı. Fas'ta Youssef En-Nesyri 103. dakikada oyuna dahil oldu.

Fas ile Senegal arasındaki final maçına, 18 Ocak Pazar günü Prens Moulay Abdellah Stadı ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
