Fas Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mohamed Ouahbi getirildi

Fas Futbol Federasyonu, Walid Regragui'nin yerine Mohamed Ouahbi'yi milli takımın yeni teknik direktörü olarak atadı. Ouahbi, 2025 FIFA U20 Dünya Kupası'nda Fas'ı şampiyon yaparak tarihi bir başarı elde etmişti.

Fas Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, sözleşmenin süresi duyurulmazken "Yeni Milli Takım teknik direktörümüz Sayın Mohamed Ouahbi'ye hoş geldin diyoruz. Bu yeni yolculuğunuzda size en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Regragui yönetiminde, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale oynayan ilk Afrika ülkesi olmuştu.

Şili'de düzenlenen 2025 FIFA U20 Dünya Kupası'nda tarihi başarıya imza atan Ouahbi, Fas'ı şampiyonluğa taşımıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
