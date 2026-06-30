Haberler

Fas, Hollanda'yı penaltılarla eleyerek son 16 turuna yükseldi

Fas, Hollanda'yı penaltılarla eleyerek son 16 turuna yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fas, Hollanda'yı penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Normal süre 1-1 biten maçta Cody Gakpo'nun golüne Issa Diop yanıt verdi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fas, penaltı atışlarında Hollanda'yı elemeyi başardı ve son 16 turuna yükseldi.

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas, Monterrey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Hollanda, 72. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Geçtiğimiz günlerde çocuğunu kaybeden Hollandalı oyuncu, topu filelere göndermesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları da Gakpo'nun etrafını sararak destek verdi. Golün ardından sahada üstün bir oyun sergileyen Afrika ekibi, 90+1. dakikada Issa Diop'un kafa golüyle beraberliği yakaladı.

Mücadelede 120 dakikada da eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarını geçildi. Fas, penaltılarda 3-2'lik üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Hollanda ise turnuvaya veda etti.

Fas, son 16 turunda Kanada ile eşleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında

Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında
Devlet hastanesindeki skandal görüntüler sonrası düğmeye basıldı

Devlet hastanesindeki skandal görüntüler sonrası düğmeye basıldı
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

Mobilya mağazasında yangın! Alevler her yeri sardı
20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar! Son hali olay oldu

20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar