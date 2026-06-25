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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu son maçında Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup ederek 7 puanla grup ikincisi oldu ve son 32 turuna kaldı. Haiti ise turnuvaya veda etti.

Stat: Atlanta

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Fas : Bounou, Hakimi, Halhal, Riad, Salah-Eddine (Dk. 83 Mazraoui), Amrabat, Diaz (Dk. 70 Ounahi), Saibari (Dk. 70 Rahimi), Khannous, Aynaoui (Dk. 83 Mourabet), El Kaabi (Dk. 70 Yassine)

Haiti : Placide, Ade, Delcroix, Experience, Duverne (Dk. 80 Carlens), Bellegarde, Jacques (Dk. 80 Simon), Providence (Dk. 67 Nazon), Joseph (Dk. 80 Pierrot), Isidor (Dk. 67 Deedson), Casimir

Goller: Dk. 10 Joseph, Dk 43 Isidor ( Haiti ), Dk. 39 Hakimi, Dk. 45+1 Saibari, Dk. 78 Rahimi, Dk. 89 Yassine ( Fas )

Sarı kart: Dk. 79 Nazon, Dk. 79 Placide, Dk. 90 Casimir ( Haiti )

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu son maçında Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup ederek 7 puanla 2. sırada son 32 turuna kaldı.

Fas, bu sonuçla son 32 turuna kalırken Haiti ise turnuvaya ikinci maçların ardından veda etmişti.

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas, bu başarıyı elde eden ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti.

Hem Afrika hem de Arap ülkesi olan Fas, benzer bir başarıyı 2026 Dünya Kupası'nda da göstermek için mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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