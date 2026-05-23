Faruk Süren: "Dursun Özbek'e destek olmamız, yardımcı olmaya çalışmamız lazım"

Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, mevcut başkan Dursun Özbek'in sportif, yönetsel ve yapısal hedeflerine destek verilmesi gerektiğini belirtti. Süren, Aslan Vadisi projesinin kulüp için önemli olduğunu vurguladı.

Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in çok güzel hedefleri olduğunu belirterek, destek olunması gerektiğini söyledi.

Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçim toplantısında Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in güzel hedefler koyduğunu söyleyen Süren, "Dursun başkan adaylığını koydu. Başka aday olmadı. Olsaydı iyi olurdu ama yine kendisi seçilirdi. Şimdi güzel hedefler koydu. Çok önemli hedefleri var. Hem sportif hem yönetsel açıdan hem de yapı, emlak bakımından önemli bir döneme giriyor. Destek olmamız, yardımcı olmaya çalışmamız lazım. Hayırlı olsun seçimler" diye konuştu.

"Aslan Vadisi, Galatasaray için çok önemli bir proje"

Dursun Özbek'in çalışmaları hakkında da konuşan Faruk Süren, "Adanın meselesi bitmiştir. Florya inşaatı başladı. 23 Nisan'da Aslan Vadisi'ni anlattı. 3 tane salon yapılacak; basketbol, voleybol ve kapalı yüzme havuzu. 200-250 milyon euro civarında yatırımdan bahsediliyor. Başkan 2-2.5 sene içinde de bunu yapmak istiyor. Galatasaray için çok önemli bir proje. İnşallah muvaffak olur. Olması için de çalışmamız lazım hep birlikte" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

