Radamel Falcao, Fenerbahçe ve Galatasaray için İstanbul'a geliyor! Tarihi bile belli

Galatasaray'ın eski oyuncusu Radamel Falcao, Dünya Kupası arasında Türkiye'ye dönecek. Rayo Vallecano forması giyen Kolombiyalı yıldız, takımının Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacağı hazırlık maçları için İstanbul'da olacak . La Liga ekibi, 30 Kasım'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle, 3 Aralık'ta ise Nef Stadı'nda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası için verilecek arada hazırlık maçları için İstanbul'a gelecekleri öğrenilen Rayo Vallecano ve Villarreal İstanbul'un devlerine konuk olacak. Şu anda Rayo Vallecano forması giyen eski Galatasaraylı yıldız Radamel Falcao'da eski takımına karşı mücadele edecek.

SÜPER LİG VE LA LİGA İŞ BİRLİĞİ

Her iki kulüpten yapılan açıklamada, La Liga'nın Süper Lig'le yaptığı işbirliği çerçevesinde Rayo Vallecano ve Villarreal'in, Fenerbahçe ve Galatasaray'la hazırlık maçı yapacağı belirtildi. Rayo Vallecano'nun 28 Kasım'da İstanbul'a geleceği aktarılırken 30 Kasım'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle, 3 Aralık'ta ise Nef Stadı'nda Galatasaray'la karşılaşacağı belirtildi.

MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Villarreal'den yapılan açıklamada ise hazırlık maçları kapsamında İspanyol ekibinin 3 Aralık'ta Fenerbahçe'yle, 6 Aralık'ta ise Galatasaray'la karşılaşacağı aktarıldı. Rayo Vallecano, bu iki maçın ardından 17 Aralık'ta İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'la mücadele edecek

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

14 haftası geride kalan La Liga'da Rayo Vallecano, topladığı 22 puanla 8. sırada yer alıyor. Rayo Vallecano'nun ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. Villarreal ise 14 maçta topladığı 21 puanla Rayo Vallecano'nun ardından 9. sırada yer alıyor.