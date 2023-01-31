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Fabio Borini, Süper Lig'in asist kralı

Spor Haberleri

Fabio Borini, Süper Lig'in asist kralı

Fatih Karagümrük'ün formda ismi Fabio Borini, Beşiktaş karşısında yaptığı asist ile Süper Lig'deki asist sayısını 8'e çıkartarak bu kulvarda liderliği ele geçirdi.

Fatih Karagümrük'ün formda ismi Fabio Borini, Beşiktaş karşısında yaptığı asist ile Süper Lig'deki asist sayısını 8'e çıkartarak bu kulvarda liderliği ele geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk ettiği müsabakada sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. Kırmızı-siyahlılarda Fabio Borini, takım arkadaşı Magomed Ozdoev'in 49. dakikada kaydettiği golün pasını vererek ligdeki asist sayısını 8'e çıkardı. Borini böylece Süper Lig'de asist krallığında da zirveye oturdu.

Bu sezon sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Fabio Borini, Süper Lig'de attığı 12 golün dışında; Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Kayserispor maçlarında 1, Gaziantepspor ve Trabzonspor maçlarında ise 2'şer asisti bulunuyordu.

İtalyan futbolcu, Beşiktaş ile oynanan maçta 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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