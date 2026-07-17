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Formula 1'de sıradaki durak Belçika

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. etabı Belçika Grand Prix'i, 7 km'lik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları 18 Temmuz TSİ 17.00'de, yarış 19 Temmuz TSİ 16.00'da. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 179 puanla lider.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'siyle devam edecek.

Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak yarış, 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00'de başlayacak, yarış ise 19 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

Bu sezonda şimdiye kadar koşulan yarışlar sonucunda Mercedes pilotu Kimi Antonelli beş galibiyetle zirvede yer alırken, takım arkadaşı George Russell iki, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise birer galibiyet elde etti.

Belçika Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 179

2. George Russell (Büyük Britanya): 154

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 147

4. Charles Leclerc (Monako): 108

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 97

Takımlar

1. Mercedes: 333

2. Ferrari: 255

3. McLaren: 179

4. Red Bull: 128

5. Alpine: 60

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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