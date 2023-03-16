F.Bahçe-Sevilla maçı öncesi Monchi'den ilginç itiraf: Doktorum öleceğimi söyledi

Sevilla'nın dünyaca ünlü Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe maçından önce hayli ilginç açıklamalar yaptı. Monchi, "Atmosfer onlardan yana. Takımı nasıl ittiğini biliyoruz. Doktorum, bir gün bana sahada öleceğimi söylemişti. Bu umarım olmaz, daha az hasar olmayı umuyorum" dedi.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Kadıköy'de Sevilla'yı ağırlayacağı maç öncesi İspanyol ekibinin dünyaca ünlü sportif direktörü Monchi, gündem olan açıklamalar yaptı.

ATMOSFERE DİKKAT ÇEKTİ

Kadıköy'deki atmosferin büyüsüne dikkat çeken Monchi, "Atmosfer onlardan yana olacak. Taraftarın takımı nasıl ittiğini biliyoruz ve bu üstesinden gelmek zorunda olduğumuz bir handikap. Ama oynayacak oyuncuları düşünüyorum ve bu tür çok fazla maçları var. Bu bir motivasyon bile olabilir" dedi.

"UMARIM AZ HASARLA ATLATIRIM"

Doktoruyla yaptığı görüşmesini de anlatan ünlü sportif direktör, "Doktorum, bir gün bana sahada öleceğimi söylemişti. Bu umarım olmaz, daha az hasar almayı umuyorum" ifadelerini kullandı.