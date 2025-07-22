Ezginur Türkmen, EYOF'da Altın Madalya Kazandı
Milli atıcı Ezginur Türkmen, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 378 puanla altın madalya elde etti.
Milli atıcı Ezginur Türkmen, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Üsküp'teki organizasyonda kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde yarışan Ezginur, 378 puanla altın madalya elde etti.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor