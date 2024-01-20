Ezeli rakiplerine açık ara yapan Fenerbahçe, 663 milyon TL kar elde etti
Süper Lig'in devleri sezonun ilk 6 ayının faaliyet raporlarını açıkladı. Fenerbahçe, 663 milyon TL kar elde ederek listenin zirvesinde yer aldı. Trabzonspor ise 854 milyon TL zarar açıklayarak listenin sonunda yer aldı.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'de 2023-2024 sezonun ilk 6 ayının faaliyet raporlarını açıkladı. Buna göre sarı-lacivertliler, 663 milyon TL kar ederek listeye damga vurdu.
FENERBAHÇE ZİRVEDE
Faaliyet raporlarına göre 663 milyon TL kar eden Fenerbahçe, listesinin zirvesinde yer aldı. Galatasaray ise 6 aylık dönem için 34 milyon TL kar açıkladı.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR BÜYÜK ZARARDA
Şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Avrupa'ya veda eden Beşiktaş 459 milyon TL zarar, Trabzonspor ise 854 milyon TL zarar açıkladı.