Ezeli rakiplerine açık ara yapan Fenerbahçe, 663 milyon TL kar elde etti

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'de 2023-2024 sezonun ilk 6 ayının faaliyet raporlarını açıkladı. Buna göre sarı-lacivertliler, 663 milyon TL kar ederek listeye damga vurdu.

FENERBAHÇE ZİRVEDE

Faaliyet raporlarına göre 663 milyon TL kar eden Fenerbahçe, listesinin zirvesinde yer aldı. Galatasaray ise 6 aylık dönem için 34 milyon TL kar açıkladı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR BÜYÜK ZARARDA

Şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Avrupa'ya veda eden Beşiktaş 459 milyon TL zarar, Trabzonspor ise 854 milyon TL zarar açıkladı.