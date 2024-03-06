Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok, gözünden yaralanan cisim nedeniyle ameliyat olacak
Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok, Bodrum FK maçında tribünden gözüne gelen cisimden dolayı ameliyat olacağını açıkladı. Maç sırasında tribünden atılan cisimle yaralanan Demirok, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi ve acil ameliyat olması gerektiğini belirtti.
Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok, Bodrum FK maçında tribünden gözüne gelen cisimden dolayı ameliyat olacağını açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynadıkları Bodrum FK maçında tribünden atılan cisimle gözünden yaralanan Eyüpspor'un defans oyuncusu Uğur Demirok, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Demirok, "Sabah tekrardan kontrollerim yapıldı ve maalesef acil ameliyat olmam gerektiği söylendi. Akşam operasyon olacağım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL