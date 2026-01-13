Haberler

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Güncelleme:
Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, kulüpte yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

  • Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Atila Gerin oldu.
  • Atila Gerin daha önce Eyüpspor'da yardımcı antrenörlük yapıyordu.
  • Eyüpspor, Orhan Ak yönetiminde oynadığı 8 lig maçında 1 galibiyet aldı.

Orhak ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor'un sezonun geri kalan bölümündeki yeni teknik direktörü belli oldu.

EYÜPSPOR'DA ATİLA GERİN DÖNEMİ

Eyüpspor, kulüpte yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

'HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin, yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin Hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyor, hem kulübümüz hem de Atila Gerin için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

ORHAN AK PERFORMANSI

Eyüpspor, Orhan Ak'ın takımın başına getirilmesinin ardından ligde oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti.

