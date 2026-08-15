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Eyüpspor, Beşiktaş'a Konuk Oluyor

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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor, yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Yeni teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki eflatun-sarılılar, zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Eyüpspor, 12 yeni transferle ligdeki üçüncü sezonuna başlayacak.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özhan Pulat ile başlayacak eflatun-sarılı takım, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor.

Eyüpspor, yaz transfer döneminde Horatiu Moldovan, Chandrel Massanga, Ahmed Abdullahi, Yusuf Barası, Bilal Boutobba, Zak Jules, Jawad El Yamiq, Mete Demir, Konrad Michalak, Abdelhamid Sabiri, David Costa ve Musa Eren Karakaş'ı kadrosuna kattı.

2024-2025'te ilk kez Süper Lig'de yer alan eflatun-sarılılar, yarınki maçla beraber ligdeki üçüncü sezonuna başlayacak.

Kaynak: AA
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