Eyüpspor, Beşiktaş'a Konuk Oluyor

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özhan Pulat ile başlayacak eflatun-sarılı takım, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor.

Eyüpspor, yaz transfer döneminde Horatiu Moldovan, Chandrel Massanga, Ahmed Abdullahi, Yusuf Barası, Bilal Boutobba, Zak Jules, Jawad El Yamiq, Mete Demir, Konrad Michalak, Abdelhamid Sabiri, David Costa ve Musa Eren Karakaş'ı kadrosuna kattı.

2024-2025'te ilk kez Süper Lig'de yer alan eflatun-sarılılar, yarınki maçla beraber ligdeki üçüncü sezonuna başlayacak.

Kaynak: AA