Üye Girişi
Haberler

Eyüpspor, Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor, Beşiktaş'tan ayrılan 28 yaşındaki sol bek Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren milli oyuncu Umut Meraş ile 2 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

Eyüpspor, Beşiktaş'tan ayrılan 28 yaşındaki sol bek Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren milli oyuncu Umut Meraş ile 2 yıllığına anlaştıklarını açıkladı. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, " Eyüpspor'umuz, Beşiktaş'tan Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Umut Meraş'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

FATİH KULAKSIZ: İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Umut Meraş ülkemizi yurt dışında temsil etmiş, A Milli Takım'ın formasını terletmiş önemli bir futbolcu. Süper Lig maratonunda bize çok katkı sağlayacağına inanarak gerçekleştirdiğimiz bir transfer oldu. İki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

UMUT MERAŞ: ELİMDEN GELEN MÜCADELEYİ GÖSTERECEĞİM

Çok mutlu olduğunu ifade eden Umut Meraş ise şöyle konuştu:

"Yüzyılı aşkın tarihiyle, adını aldığı semtin maneviyatıyla her zaman çok değerli bir kulüp olmuş Eyüpspor'a geldiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor için yeni başarıların altına imza atmak adına ben de elimden gelen mücadeleyi göstereceğim. Hep birlikte nice başarılara."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Umut Meraş İstanbul Beşiktaş Eyüpspor Spor Güncel Haberler

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak

İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak

 Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, 'Hastayım' diye yalvaran Türk'e bile acımadı

Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı

 Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?

Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title