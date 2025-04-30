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Eyüpspor Transfer Yasağının Kaldırılacağını Duyurdu

Eyüpspor Transfer Yasağının Kaldırılacağını Duyurdu
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Trendyol Süper Lig kulüplerinden Eyüpspor, FIFA nezdinde sonuçlanan 2 davanın ardından transfer yasağının en kısa zamanda kaldırılacağını açıkladı. Kulüp, geçmiş dönemlere ilişkin ödemelerin yapılacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig kulüplerinden Eyüp spor, FIFA'da devam eden 2 davanın yeni sonuçlandığını ve konulan transfer yasağının en kısa zamanda kaldırılacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzün geçmiş dönemlere ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan 2 adet davası henüz kesinleşmiş olup, en kısa zamanda ödemeleri yapılarak konulan transfer yasağı kaldırılacaktır. Kulübümüze uygulanmış herhangi bir 'sportif ceza' bulunmamakta olduğunu tüm spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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