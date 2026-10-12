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Eyüpspor Teknik Direktörü Dalcı, 4-0'lık yenilgiyi 85 dakika 10 kişi kalmaya bağladı

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Eyüpspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe'ye 4-0 yenildi. Mustafa Dalcı, 85 dakika 10 kişi oynamanın zorluğunu vurgulayıp 4-0'ın ağır göründüğünü, 2 penaltı ve 2 bireysel hata olduğunu belirtti; toparlanıp kazanacak oyunları oynamak için çalışacaklarını söyledi.

EYÜPSPOR Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "85 dakika 10 kişi oynamak bu ligde hiç kolay değil. Skora baktığında 4-0 ağır bir skor gibi duruyor. 2 tane penaltı, 2 tane bireysel hata... Skoru bu duruma getirecek bir oyun yoktu. Bir an önce toparlanıp daha güçlü ve kazanacak oyunları oynamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Eyüpspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 85 dakika 10 kişi oynamanın zor olduğuna dikkat çeken Dalcı, "85 dakika 10 kişi oynamak bu ligde hiç kolay değil. Skora baktığında 4-0 ağır bir skor gibi duruyor. 2 tane penaltı, 2 tane bireysel hata... Skoru bu duruma getirecek bir oyun yoktu. İlk yarı 10 kişi olmamıza rağmen oyun dengeli gitti. Belki 55'inci dakikaya kadar... 2-0'dan sonra belli şeyleri kontrol etmek çok kolay olmuyor. Göztepe takımı atletik durumu en iyi takımlardan bir tanesi. 2-0'dan sonra çok fazla direnç gösterdik diyemem. Biz bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı sahada daha güçlü hale getirmek durumundayız. Bunu değiştirmek, geliştirmek bizim işimiz. Bir an önce toparlanıp daha güçlü ve kazanacak oyunları oynamak için çalışmaya devam edeceğiz. Vazgeçmeden bu işimizi oyuncularımızla beraber yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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