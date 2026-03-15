Atila Gerin: "Mücadeleye devam edeceğiz"

Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, takımının mücadeleye devam edeceğini ve önlerindeki zorlu maçlara odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "İki haftadır fırsat yakalamıştık. İstediğimiz puanları kazanabilseydik daha konforlu alana geçecektik. Bunu başaramadığımız için üzgünüz. Kasımpaşa da can havliyle maça çıkmıştı. Onların da bizim gibi puana ihtiyaçları vardı. Atanın kazanacağı bir maç olacağı belliydi. Kendi hatamızla bir gol yedik. Sonrasında müsabakada çok da pozisyon olmadı. 100-101 dakika oyun oynandı. 45-46 dakika top oyunda kaldı. Yatanın yerden kalkmadığı, kimsenin futbol oynamayı düşünmediği bir maç oldu. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Daha çok maç var. Nasıl bundan önce alt sıralardan çıktıysak bundan sonra da çıkarız Allah'ın izniyle. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ligde bir sonraki hafta oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında da konuşan Gerin, "Bizim için artık her maç çok önemli. Trabzonspor çok kuvvetli bir takım. Bir de ligde şampiyonluk yarışının içine girdiler. Buraya daha iştahlı gelecekler. Saygı duyduğumuz büyük bir takım. Biz bütün büyük takımlara karşı saygı duyarak kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Yine çıkıp puan için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
