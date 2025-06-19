Eyüpspor, Tayfur Bingöl ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile sözleşmesini sonlandırdı. Kulüp, oyuncuya verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Tayfur Bingöl'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Tayfur Bingöl, Eyüpspor formasıyla 33 maçta 5 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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