Haberler

Eyüpspor, Svit Seslar ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Sloven futbolcu Svit Seslar ile sözleşmesini sonlandırdı. İki sezon boyunca kulüpte mücadele eden Seslar, bu sezon 11 maçta 2 gol attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Sloven futbolcu Svit Seslar ile yollarını ayırdı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki sezondur Eyüpspor forması giyen Seslar'a Trendyol 1. Lig'de yaşanan şampiyonluk ve Trendyol Süper Lig'de takıma verdiği katkı sebebiyle teşekkür edildi.

Sloven futbolcu bu sezon Eyüpspor formasıyla 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçta forma giyip 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Pavyon görüntüleriyle ünlenen Ukraynalı Anastasias, zor günler geçiriyor

Türkiye onu bu görüntüyle tanımıştı! Şimdi zor günler geçiriyor
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi