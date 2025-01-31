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Eyüpspor-Sivasspor Maçında VAR Ispanyol Hakem Francisco Jose Hernandez Maeso

Eyüpspor-Sivasspor Maçında VAR Ispanyol Hakem Francisco Jose Hernandez Maeso
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında, bugünkü Eyüpspor-Sivasspor maçında Video Yardımcı Hakem olarak İspanyol hakem Francisco Jose Hernandez Maeso görev alacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Eyüpspor- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanyol hakem Francısco Jose Hernandez Maeso oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, bugün saat 20.00'da Eyüpspor'a konuk olacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Seyfettin Ünal yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda İspanyol hakem Francisco Jose Hernandez Maeso oturacak. Maeso'ya AVAR olarak Onur Özütoprak eşlik edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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