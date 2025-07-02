Eyüpspor, Serdar Gürler ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Eyüpspor, Serdar Gürler ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor, 33 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Asbaşkan Fatih Kulaksız, Serdar'ın takıma büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Serdar Gürler de Eyüpspor formasını giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Eyüpspor, deneyimli kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Eyüpspor, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı. Eflatun-sarılılar, 33 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İmza törenine katılan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Serdar, uzun yıllardır Süper Lig'de gösterdiği istikrarlı performans ve tecrübesiyle öne çıkan, Türk futbolunun önemli oyuncularından biri. Sahadaki çalışkanlığı, mücadeleci ruhu ve liderlik özellikleriyle takımımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu transferin hem kulübümüz hem de Serdar için hayırlı olmasını diliyorum."

Serdar Gürler ise duygularını dile getirerek, "Eyüpspor formasını giyecek olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Burada geçireceğim süre boyunca takımımızın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte güzel başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu fırsatı bana sunan Eyüpspor ailesine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi

Avrupa bu transfere kilitlendi! Gyökeres'in yeni takımı belli gibi
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.