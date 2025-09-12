Haberler

Eyüpspor, Senegal'li Defans Oyuncusu Gilbert Mendy'yi Transfer Etti

Eyüpspor, FC Guediawaye Kulübü'nden 20 yaşındaki defans oyuncusu Gilbert Mendy'yi 4 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüp yetkilileri, Mendy'nin potansiyelinden umutlu ve bu transferin her iki taraf için de hayırlı olacağını belirtti.

Eyüpspor, Senegal'in FC Guediawaye Kulübü'nden 20 yaşındaki defans oyuncusu Gilbert Mendy'yi 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Gilbert Mendy için düzenlenen imza töreninde konuşan Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Gilbert, scout ekibimizin neredeyse sıfır maliyetle kulübümüze kazandırdığı önemli bir oyuncu. Potansiyeli yüksek ve uzun vadede hem sahada katkı sağlayacak hem de kulübümüze bonservis bedeli kazandırabilecek bir isim olduğuna inanıyoruz. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Mendy ise, " Eyüpspor'da olduğum için çok mutluyum. Burada kendimi kanıtlamak ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
