Haberler

ikas Eyüpspor'da Samu Saiz ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, İspanyol futbolcu Samu Saiz ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Saiz'e verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, İspanyol futbolcu Samu Saiz ile yollarını ayırdı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Formamızı giydiği süre boyunca kulübümüz için özveriyle mücadele eden, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluk ve Trendyol Süper Lig yolculuğumuzun bir parçası olan Samu Saiz'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Saiz, ikas Eyüpspor formasıyla çıktığı 28 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı

Çocukların dehşet anları kamerada: 6 kişi yargılanacak
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı