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Eyüpspor, Mustafa Dalcı ile teknik direktörlük görevi için anlaştı

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Eyüpspor, Mustafa Dalcı ile teknik direktörlük görevi için anlaştı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüp açıklamasında Dalcı ve teknik ekibine başarılı bir dönem dilendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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