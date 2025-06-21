Eyüpspor, Leo Dubois ile Yollarını Ayırdı

Eyüpspor, Leo Dubois ile Yollarını Ayırdı
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, sözleşmesi sona eren Fransız sağ bek Leo Dubois ile yollarını ayırdığını duyurdu. Dubois, Eyüpspor formasıyla geçen sezon toplam 11 maça çıkmıştı.

SÜPER Lig ekiplerinden Eyüpspor, Leo Dubois ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois ile yollar ayrıldı. Eflatun-sarılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Léo Dubois'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Leo Dubois, geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla 11 maça çıktı ve 801 dakika süre aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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