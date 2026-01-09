Haberler

ikas Eyüpspor, Pintor ve Radu'yu duyurdu

ikas Eyüpspor, Pintor ve Radu'yu duyurdu
İKAS Eyüpspor, Avusturya Bundesliga'dan Lenny Pintor'u transfer etti ve Romanya'nın Petrolul Ploie?ti kulübünden Denis Razvan Radu'yu kiraladı.

İKAS Eyüpspor, Avusturya Bundesliga takımlarından LASK'dan Lenny Pintor'u transfer ederken, Romanya'nın Petrolul Ploie?ti Kulübü'nden Denis Razvan Radu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında iki ismi kadrosuna kattı. Eflatun-sarılı ekip, Avusturya Bundesliga takımlarından LASK'dan 25 yaşındaki sağ kanat Lenny Pintor'u 1,5 + 1 yıl opsiyonlu sözleşme ile transfer ederken, Romanya temsilcisi Petrolul Ploie?ti'den 22 yaşındaki sağ bek Denis Razvan Radu'yu ise sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

