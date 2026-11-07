Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eyüpspor, Kocaelispor'a 2-0 yenildi; Dalcı puan alma sürecinde olduklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpspor, Kocaelispor'a 2-0 yenildi; Dalcı puan alma sürecinde olduklarını söyledi Haber Videosunu İzle
Eyüpspor, Kocaelispor'a 2-0 yenildi; Dalcı puan alma sürecinde olduklarını söyledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Mustafa Dalcı, puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirterek puan almaları gereken bir süreçte olduklarını ve diğer müsabakalara odaklanacaklarını söyledi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ne olursa olsun puan veya puanlar almamız gereken bir süreçteyiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda ağırladığı Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Puan alamadığımız için üzgünüz. Ne olursa olsun puan veya puanlar almamız gereken bir süreçteyiz. Bizim için iyi gitmiyor. Fırsatları değerlendirmek anlamında pozitif işler yapamıyoruz. Oyuna baktığımızda berabere bitse o bile ağır olmayacaktı fakat yediğimiz goller çok basitti. Bizim gibi takımların gol yedikten sonra oyuna mental olarak dönebilmesi kolay olmuyor ne yazık ki. İkinci yarı skoru yakalamak adına biraz daha önde baskı yaparak başladık. Belli başlı yakaladığımız pozisyonlarda da başarılı olamadık. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Bu ligde ilk defa bu seviyede oynayan 3 genç oyuncumuzu oyuna sokmak zorunda kaldık. Bu durumları da göz önünde tutarak oynayacağımız diğer müsabakalara odaklanacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 58 sitede yayınlandı.
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler59

Tam bir kibir abidesiymiş! Muayene olmak için gittiği hastaneden...
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor! 'Ayağımı küçültün' diyen bile var

Uyarı cerrahlardan! Gençler artık karne hediyesi olarak bunu istiyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz77

Özel'den duyanların "Ne alaka" dediği Fatma Betül Sayan hamlesi
Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi!

Süper Lig'de durdurulamayan düşüş! Üst üste 8. yenilgi

Gelen geçen yeniyor! Ne olacak bu takımın hali?

7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha

Yolun sonuna geldi!

Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti

Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz17

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Edremit'te kamyon otomobili fabrika duvarına sıkıştırdı! Anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Kamyonla duvar arasında kaldılar! Anne ve 10 yaşındaki kızı öldü