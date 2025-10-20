Haberler

Kasımpaşa'da Şota Arveladze: 'Kötü oynadık'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ikas Eyüpspor'a 2-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, çok kötü oynadıklarını söyledi.

Şota Arveladze, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada çok kötü oynadıklarını vurgulayan Şota, "Bizim için kolay değildi. 90 dakika boyunca hiçbir şey gösteremedik. Eyüpspor, aslında tahmin ettiğimiz gibi oynadı. Eyüpspor'u izleyip analiz etmiştik. Hocaları değişse de çok farklı oynamadılar. Biz, bu maçtan hiçbir şey hak etmedik. Çok pozisyon verdik. Rakibi tebrik etmek lazım. Pres yapamadık ve kompakt kalamadık." ifadelerini kullandı.

Gürcü teknik adam, futbolcuları Pape Habib Gueye, Mortadha Ben Ouanes ve Haris Hajradinovic'i sakatlıkları sebebiyle maçta oynatmadığını belirterek, "Sakatlıklar nedeniyle başkalarına şans vermemiz gerekiyordu. Onların da oynaması gerekiyor. Kaleci ve defans bence bu maç iyi oynadı. Önde çok kötüydük." diye konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
