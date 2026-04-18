Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısında Eyüpspor, Karagümrük'ü 2-1 geride bıraktı. İlk golü Fatih Karagümrük'ten Serginho atarken, Eyüpspor'dan Kranevitter ve Legowski ile yanıt geldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Barcın, Kerem İlitangil

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Verde, Babicka (Dk. 33 Tiago Çukur), Larsson, Serginho

ikas Eyüpspor : Jankat Yılmaz, Calegari, Claro, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Yao, Legowski, Umut Bozok

Goller: Dk. 16 Serginho ( Fatih Karagümrük ), Dk. 39 Kranevitter (Kendi kalesine), Dk. 44 Legowski ( Eyüpspor )

Sarı kart: Dk. 45+1 Taşkın İlter (ikas Eyüpspor )

16. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Verde'nin sağdan kullandığı kornerde kale sahasında Serginho'nun yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Jankat Yılmaz ile Umut Meraş'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

39. dakikada Eyüpspor beraberliği yakaladı. Umut Bozok'un pasında sağdan ceza sahasına giren Metehan Altunbaş, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kranevitter'in ceza sahasında uzaklaştırmak istediği top ağlarla buluştu: 1-1

44. dakikada konuk takım ikinci golü buldu. Umut Meraş'ın soldan pasında Legowski'nin ceza yayı içinde bekletmeden çıkardığı şutta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
