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Eyüpspor ile Kayserispor Berabere Kaldı: 1-1

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpspor, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Eyüpspor'un golü Emre Mor'dan gelirken, Kayserispor'un eşitlik golünü Joseph Attamah attı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Karimi'nin hatalı pasında topla buluşan Emre Mor ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

59. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Cardoso'nun şutunda Umut Meraş yaptığı müdahaleyle ağlara gitmekte olan topu çizgi üzerinden çıkardı.

62. dakikada Yalçın'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Umut Meraş'ın kafa vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada Mane'nin topuk pasında topla buluşan Cardoso'nun ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağı çeldi.

85. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Mane'nin uzak direğe şutunu kaleci Berke çeldi. Pozisyonun devamında Berke'den dönen topa kale önünde Kolovetsios kafayla vuruşunu yaptı. Ancak Berke bu kez ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+2. dakikada sol taraftan Kartal Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Attamah kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bilal Gölen, Ali Can Alp

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Caner Erkin dk. 87), Emre Mor (Yalçın Kayan dk. 61), Tayfur Bingöl (Emre Akbaba dk. 75), Prince Ampem, Mame Thiam (Umut Bozok dk. 87)

Yedekler: Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Hüseyin Maldar, Taras Stepanenko, Hamza Akman

Teknik Direktör: Arda Turan

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Ramazan Civelek (Nurettin Korkmaz dk. 81), Yaw Ackah (Duckers Nazon dk. 65), Miguel Cardoso (Majid Hosseini dk. 90+4), Ali Karimi (Baran Ali Gezek dk. 81), Kartal Yılmaz, Carlos Mane, Mehdi Bourabia (Talha Sarıarslan dk. 81)

Yedekler: Onurcan Piri, Lionel Carole, Kayra Cihan, Batuhan Özgan, Alperen Öztaş

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Goller: Emre Mor (dk. 56) (Eyüpspor), Joseph Attamah (dk. 90+2)

Sarı kartlar: Robin Yalçın, Emre Mor, Yalçın Kayan (Eyüpspor), Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek, Carlos Mane (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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