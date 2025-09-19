Eyüpspor, Gençlerbirliği ile Deplasmanda Karşılaşacak
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği ile Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Maçın başlama saati 17.00 olarak belirlenirken, Eyüpspor'un 4 puanı bulunuyor, Gençlerbirliği ise henüz puan alamadı.
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde birer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı takımın 4 puanı bulunuyor.
Oynadığı 5 maçı kaybeden Gençlerbirliği ise henüz puanla tanışamadı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor