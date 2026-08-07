Haberler

Eyüpspor, Metehan Altunbaş ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, 23 yaşındaki forvet Metehan Altunbaş'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kulüp, genç oyuncuya katkıları için teşekkür ederken, Altunbaş geçen sezon 22 maçta 8 gol kaydetmişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 23 yaşındaki forvet Metehan Altunbaş ile yollarını ayırdı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı taşıdığı süre boyunca mücadelesi, profesyonelliği ve özellikle geçtiğimiz sezon attığı kritik gollerle önemli katkı sağlayan Metehan Altunbaş'a emekleri için teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun, Metehan Altunbaş." ifadeleri kullanıldı.

Genç futbolcu, geçen sezon lig ve kupada çıktığı toplam 22 karşılaşmada 8 gol kaydetti.

Kaynak: AA
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Bu fotoğraf en çok o ülkeyi rahatsız etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale

Sokakta böyle görünce deliye döndü! Görüntü milyonlarca kez izlendi
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İki ülke arasında ipler tamamen koptu

Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler hemen müdahale etti
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt