Haberler

Eyüpspor, Fildişi Sahili'nden Christ Sadia'yı Kadrosuna Kattı

Eyüpspor, Fildişi Sahili'nden Christ Sadia'yı Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor, AFEA Akademisi'nden 18 yaşındaki Christ Sadia ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, Sadia'nın potansiyeline vurgu yaparak transferin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

EYÜPSPOR, Fildişi Sahili'nin AFEA Akademisi'nden 18 yaşındaki Christ Sadia'yı 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Christ Sadia için düzenlenen imza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Christ, scout ekibimizin düşük maliyetle kadromuza kattığı potansiyeli yüksek bir oyuncu. Hem sahada bize katkı vereceğine hem de ilerleyen dönemde kulübümüze ekonomik anlamda değer katacağına inanıyoruz. Transferin taraflara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Christ Sadia ise, "ikas Eyüpspor forması giyeceğim için çok heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini yaparak başarılarımıza katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz

Arkadaşının başını kesti, yerde yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu

80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.