Eyüpspor, Fenerbahçe'ye Konuk Oluyor
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Eyüpspor, son 4 maçında mağlubiyet alarak 6. sırada yer alırken, Fenerbahçe 2. sırada bulunuyor.
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ve Samet Çiçek üstlenecek.
Ligde 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Arda Turan yönetimindeki ikas Eyüpspor, 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılı takım, ligdeki son 4 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe ise 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 78 puanla ligde 2. basamakta yer alıyor.
Ligin ilk yarısında ikas Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka, 1-1 sonuçlandı.