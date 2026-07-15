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ikas Eyüpspor, Jawad El Yamiq'i kadrosuna kattı

ikas Eyüpspor, Jawad El Yamiq'i kadrosuna kattı
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Süper Lig ekibi Eyüpspor, Faslı savunma oyuncusu Jawad El Yamiq ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

SÜPER Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Faslı savunma oyuncusu Jawad El Yamiq'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Jawad El Yamiq ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüz, Jawad El Yamiq ile sözleşme imzalamıştır. Jawad El Yamiq'e eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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