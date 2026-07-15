ikas Eyüpspor, Jawad El Yamiq'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Eyüpspor, Faslı savunma oyuncusu Jawad El Yamiq ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
SÜPER Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Faslı savunma oyuncusu Jawad El Yamiq'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Jawad El Yamiq ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüz, Jawad El Yamiq ile sözleşme imzalamıştır. Jawad El Yamiq'e eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı