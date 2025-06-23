Eyüpspor, Emre Mor ile Yollarını Ayırdı

Eyüpspor, Emre Mor ile Yollarını Ayırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, kiralık olarak futbol oynaması sona eren Emre Mor'u Fenerbahçe'ye gönderdi. Eyüpspor, oyuncuya sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı paylaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Emre Mor ile yollarını ayırdı.

2024-2025 sezonunda Eyüpspor'da forma giyen Emre Mor, 1 yıllık kiralık sözleşmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Eflatun-sarılı ekip ise 27 yaşındaki futbolcuya emekleri için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

Emre, geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkarken 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket! Telefon gelince salondan ayrıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi korku sardı! Beyaz Saray: Aptallık olur
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun

Derbi gibi derbi! İşte nefes kesen maçta kazanan takım
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.