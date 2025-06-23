Eyüpspor, Emre Mor ile Yollarını Ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, kiralık olarak futbol oynaması sona eren Emre Mor'u Fenerbahçe'ye gönderdi. Eyüpspor, oyuncuya sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı paylaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Emre Mor ile yollarını ayırdı.
2024-2025 sezonunda Eyüpspor'da forma giyen Emre Mor, 1 yıllık kiralık sözleşmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Eflatun-sarılı ekip ise 27 yaşındaki futbolcuya emekleri için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.
Emre, geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkarken 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor