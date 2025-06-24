Eyüpspor, Dorukhan Toköz ile Yollarını Ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, oyuncusu Dorukhan Toköz ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Toköz'e verdiği mücadele için teşekkür etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Dorukhan Toköz'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
Dorukhan Toköz, geçen sezon ikas Eyüpspor formasıyla 22 resmi maçta görev almıştı.