Eyüpspor, Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 29 yaşındaki milli oyuncu Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Toköz'e verdiği mücadele için teşekkür etti.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı 29 yaşındaki milli oyuncu Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Eflatun-sarılı ekip sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Dorukhan Toköz'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Dorukhan Toköz, Eyüpspor formasını tüm kulvarlarda 22 kez terletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama...

İranlı kadının isyanı: Biz rejimi sevmiyoruz ama...
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Kadın Futbolunda olası Türkiye - İsrail eşleşmesi

Kura çekildi! Şampiyonlar Ligi'nde olası Türkiye-İsrail eşleşmesi
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti

Trump, NATO Genel Sekreteri'nin gönderdiği mesajı ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.