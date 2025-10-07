Haberler

Eyüpspor'da Yeni Teknik Direktör Arayışları Başladı

Selçuk Şahin'in ayrılmasının ardından Eyüpspor, yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Yönetim, Sloven teknik adam Radomir Djalovic ile görüşmeyi planlıyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin'in ayrılığının ardından henüz yeni teknik direktör belirlenmedi.

Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, Kocaelispor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından istifa etmişti. Şahin'in ayrılığından sonra İstanbul ekibinde yeni teknik direktör arayışları başladı. Yönetim, son olarak Slovenya ekibi Maribor'u çalıştıran 42 yaşındaki teknik adam Radomir Djalovic üzerinde duruyor. Karadağlı teknik adamla önümüzdeki günlerde görüşme yapılması bekleniyor. Djalovic ile yapılacak görüşmenin olumsuz sonuçlanması durumunda ise Eyüpspor'un diğer alternatifi Orhan Ak olacak.

